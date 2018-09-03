ماليزيا.. 6 ضربات بالخيزران لامرأتين مارستا المثلية الجنسية في سيارة

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عوقبت امرأتان في ماليزيا، اليوم الاثنين، بالجلد بسبب ممارسة علاقة جنسية مثلية في سيارة.

ونالت المرأتان، ويبلغ عمرهما 22 و32 عامًا، 6 ضربات بعصا الخيزران في المحكمة الشرعية العليا في إقليم تيرينغانو.

وصرح أحد المسؤولين بأن هذه هي أول مرة يحكم فيها على متهمين بممارسة الجنس المثلي بالضرب بالعصا في مكان عام، فيما حضر عملية الضرب 100 شخص، وفقًا لنشرة صحفية محلية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المرأتين اللتين لم يكشف النقاب عن هويتهما، في بداية شهر إبريل الماضي بعد أن عثرت عليهما الشرطة الدينية في سيارة في أحد ميادين مدينة تيرينغانو.

وقد أقرت المرأتان بالذنب وغرمتا مبلغ 800 و619 دولارًا أميركيًّا على التوالي، بالإضافة إلى الضرب بعصا الخيزران.