مانشستر يونايتد يغرق وبوغبا يُصارع مورينيو

المواطن - محمد سمعة

لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعاني في الفترة الحالية وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بالأمس عقب الخسارة أمام نادي ديربي كاونتي.

ويعيش مانشستر يونايتد في بركان كبير من الأزمات والغضب، خاصة بعد نشر شبكة سكاي سبورتس نيوز البريطانية فيديو يوضح الخلاف بين الفرنسي بول بوغبا والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الحصة التدريبية الأولى لنادي مانشستر يونايتد بعد الخسارة من نادي ديربي كاونتي.

وربما بعد انتشار هذا الفيديو والذي حقق مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة، قد تكون المسمار الأخير في نعش علاقة بول بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد.

ويهتم كل من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا في حال قرر ترك نادي مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان بوغبا انتقد الأداء الدفاعي والذي يعتمده المدرب جوزيه مورينيو أثناء خوض مانشستر يونايتد لمبارياته.

ويذكر أن مانشستر يونايتد بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة من نادي برايتون بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية وخسر من نادي توتنهام هوتسبير في الجولة الثالثة على ملعب أولد ترافورد بثلاثية دون رد.

وذُكر في الصحافة الإنجليزية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، هو المرشح الأبرز لتدريب فريق مانشستر يونايتد في حال تمت إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان تعاقد مع بول بوغبا في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

رفض نادي مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب بول بوغبا بعد فوزه مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

حاول نادي ريال مدريد الإسباني كثيرًا ومنذ عامين التعاقد مع بوغبا من صفوف يوفنتوس قبل انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد.