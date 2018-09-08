ما عقوبة المتحرش بالموظفات في المدينة؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

قبضت شرطة المدينة المنورة على وافد تحرش بالبائعات في محل للملابس النسائية في المنطقة.

وبحسب نص نظام مكافحة التحرش، يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

كما يعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

ولأن واقعة التحرش بالموظفات كانت في مكان عملهن، فهذا يعني أن العقوبة المتوقعة على الفاعل هي السجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.