ما علاقة تميم قطر بمزاعم ضبط عيضة المنهالي بتهمة الدعارة والسكر؟

المواطن - الرياض

رد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي على شائعات القبض عليه في المغرب على طريقته الخاصة.

وبشكل غير مباشر نفى عيضة المنهالي ما أثير بشأن ضبطه في مراكش أمس الاثنين بصحبة 11 شخصًا من جنسيات عربية مختلفة مع 30 فتاة مغربية.

وبحسب ما زعمت بعض المواقع المغربية، داهمت الشرطة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش على إثر شكوى تقدم بها الجيران، وتم ضبط المتهمين وبينهم عيضة المنهالي بالإضافة إلى مزاعم أخرى تقول إنه كان في حالة سكر.

ووجهت الشرطة بحسب مزاعم هذه المواقع تهمة الدعارة والفساد والسكر إلى الفنان عيضة المنهالي

تكذيب سريع:

وفي سياق آخر، نفى المذيع الإماراتي عبدالله محمد الكربي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنباء القبض على عيضة المنهالي، وقال: إن هذه الشائعات مصدرها نظام تميم بن حمد وتهدف إلى تشويه الفن الإماراتي والإساءة لسمعة فنان الإمارات عيضة المنهالي.

عيضة المنهالي من مواليد 1 يناير 1977م، وهو مطرب وملحن وشاعر إماراتي واسمه بالكامل عيضة بن صفيان بن عيضة بن طناف المنهالي.

وتعود أصول الفنان عيضة المنهالي إلى منطقة بني ياس الواقعة بين إمارتيْ أبو ظبي والعين وهو ثاني ثمانية إخوة.

ولقي الفنان عيضة في بداية مسيرته الفنية معارضة من طرف والده الذي رفض دخوله عالم الغناء، لذلك بدأ عيضة المنهالي مسيرته سنة 1996 بأداء الشعر ملحنًا بدون آلات موسيقية مما يعرف بفن “الشلات”؛ لأن ذلك يعتبر من التراث.

وبرع عيضة المنهالي في فن الشلات، واستمر على ذلك قرابة 7 سنوات قبل أن يدخل عالم الغناء.

وأصدر الفنان عيضة المنهالي أول ألبوم له سنة 2002 بعنوان “مهما جرى” وفي سنة 2003 ألبوم “خايف عليك” وأصدر ألبومه الثالث “مالك عذر” سنة 2005 وألبوم “سود العيون” 2006 وألبوم “حصر الحلا” 2009 وألبوم هدية صيف 2010 وأخيرًا ألبوم هدية صيف 2011.

وشارك عيضة المنهالي في عدة مهرجانات أهمها “هلا فبراير” و”ليالي دبي” و”ليالي مسقط” و”حفلات صلالة” و”مهرجان جرش”.