ما نسيناكم نحبكم..بادرة وفاء القناة السعودية في عرس الوطن

المواطن - الرياض

في بادرة وفاء تزامنا مع اليوم الوطني والذكرى المجيدة 88 ، قدمت القناة سعودية برنامجا حمل هاشتاق #ما نسيناكم_نحبكم أعادوا خلاله المذيعين السابقين والجيل الذهبي للتلفزيون السعودي ، وتحدث الضيوف عن ذكرياتهم بفرح وسرور في لفتة إنسانية تجاههم ، وتطرقوا عن بداياتهم وأبرز المواقف التي مرت عليهم خلال رحلتهم الإعلامية.

ولم تنس القناة السعودية رواد الشاشة الذين غادروا الحياة الدنيا وبقوا في القلوب أمثال المذيعين ماجد الشبل ،وسليمان العيسى ،وجميل سمان ،عوني كنانة ،وخالد اليوسف ، وعملت فقرة خاصة بعنوان “رحلوا عن الدنيا وبقيت ذكرياتهم”.

كما أعادت الوجوه الناعمة التي عرفها الناس آنذاك وساهمن في تأسيس العمل التلفزيوني والإذاعي مثل سلوى شاكر ،ودنيا بكر يونس ،ووفاء بكر يونس ،ونوال بخش.

من جانبها ، دشنت القناة السعودية الهوية الجديدة صباح اليوم الخميس ، وتمثل في الشعار الرسمي للمملكة من خلال “سيفين ونخلة” تعتليه زاوية ذهبية .

وفي هذا السياق علق داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بقوله : الهوية الجديدة هي ثوب جديد تظهر فيه الشاشة ، وفي السابق لم يكن الشعار أو “اللوقو” واضحا كان مغيبا وسط إطار كبير ، واليوم الشعار صار أكثر كلاسيكية وفخامة ، وسيصبح متحركا ، وكلمة السعودية قد تختفي أحيانا وتغيير الشعار هو تغيير لعرض المواد على شاشة التلفزيون السعودي وهي مواد جديدة ولاحقا ستأتي مواد أخرى تتناسب مع مكانة المملكة ، ولن تعتمد على مسلسلات بل على برامج للشباب تنقل الحراك داخل المملكة ، وتخدم العالم الإسلامي في نقل الصلاوات ، وستصبح وسيلة للتطور الذي عليه البلد الآن .