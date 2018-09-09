ما هي نتائج الأخضر في أول مباراة بعد المونديال؟

المواطن - مروة نبيل

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أول مباراة ودية بعد مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، أمام بوليفيا، يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم 5 مرات، وكان آخرها في المونديال الروسي الأخير، ويملك الأخضر نتائج مميزة خلال مواجهاته الأولى بعد مشاركته في العرس العالمي.

وواجه الأخضر منتخب أميركا، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بعد مشاركته في مونديال 1994، ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبعد كأس العالم 1998، نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق فوز كاسح على نظيره التنزاني بثمانية نظيفة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وواصل الأخضر تميزه عقب المشاركة في مونديال 2002، وتغلب على البحرين بهدفين لهدف.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني مُجددًا، بعد بطولة كأس العالم 2006، وتمكن من الفوز بهدف دون رد.

ويسعى الأخضر لمواصلة سجله المميز بعد المشاركة في بطولة كأس العالم، والفوز على نظيره البوليفي وديًّا، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، يناير المقبل.