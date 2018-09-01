مبادرة لكفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة لمستفيدي الضمان وتابعيهم

مبادرة لكفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة لمستفيدي الضمان وتابعيهم

2018/09/01
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1865
0
طباعة
المواطن - الرياض

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم.

وأوضح الحساب الرسمي للصندوق الخيري الاجتماعي على موقع “تويتر” أن المبادرة تشمل الرياض وجدة والدمام، ويمكن التسجيل على الرابط هنا 

أما شروط الاستفادة من المبادرة، فأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون ضمن المستفيدين من الضمان أو تابعيهم، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأيضًا يكون له رخصة قيادة عمومي سارية المفعول، ويكون قادرًا على مزاولة هذا العمل، وأخيرًا أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا له.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :