مباراة آرسنال ضد كارديف سيتي .. الساحران أوباميانج ولاكازيت يخطفان الجوهرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي آرسنال من خطف نقاط الفوز الثلاث، بعد الفوز على نادي كارديف سيتي الويلزي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018- 2019.

وسعى آرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحصد ثلاث نقاط بعد الفوز على نادي ويست هام يونايتد في الجولة الثالثة.

وضغط نادي آرسنال بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، عبر هجمات النجم الجابوني بيير أوباميانج.

وكاد الحارس التشيكي بيتر تشيك يُكلف آرسنال التأخر في النتيجة بعدما أهدى الكرة لمهاجم كارديف سيتي، وذلك لتسجيل الهدف الأول في شباك الآرسنال، لكن لاعب كارديف سيتي أطاح بها فوق العارضة.

وتمكن نادي آرسنال من تسجيل الهدف الأول عبر رأسية متقنة سجله اللاعب شكودران موستافي في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

واصل نادي كارديف سيتي ضغطه القوي، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب فيكتور كاماراسا من تسجيل هدف التعادل لنادي كارديف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف نادي آرسنال ضغطه الهجومي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب بيير أوباميانج في تسجيل الهدف الثاني للجانرز بطريقة جميلة في الدقيقة الثانية والستين.

لم يفرح آرسنال كثيرًا بهدف التقدم، حيث تمكن نادي كارديف من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب داني ورد في الدقيقة السبعين.

قاتل آرسنال بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث نجح الفرنسي لاكازيت في تسجيل الهدف الثالث وهدف الفوز في الدقيقة الـ82 عبر تصويبة قوية عجز حارس كارديف عن صدها.