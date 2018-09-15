مباراة الاهلي وحوريا .. المارد الأحمر لم يعد بخفي حنين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاهلي وحوريا في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالتعادل السلبي في مباراة أقيمت بالأمس في دولة غينيا.

ورغم أن المارد الأحمر صنع بعض الفرص الهجومية القليلة في مباراة الاهلي وحوريا، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي، في ظل وجود ضغط هجومي من قبل فريق حوريا كوناكري الغيني في بعض أوقات المباراة.

وتُعد نتيجة مباراة الاهلي وحوريا بمثابة نتيجة إيجابية للمارد الأحمر، قبل مباراة العودة والمقرر إقامتها يوم 22 سبتمبر الجاري على ملعب السلام في مدينة القاهرة.

وكان المارد الأحمر خاض مباراة الاهلي وحوريا بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع تواجد كل من أحمد فتحي وعلي معلول ساليف كوليبالي وسعد سمير.

وتواجد أيضًا في تشكيل المارد الأحمر لـ مباراة الاهلي وحوريا في خط الوسط كل من: حسام عاشور، هشام محمد، ناصر ماهر.

بينما تواجد في خط هجوم المارد الأحمر في مباراة الاهلي وحوريا كل من المغربي وليد أزارو والمصري إسلام محارب.

وحاول المارد الأحمر خلال الشوط الأول من مباراة الاهلي وحوريا تسجيل الهدف الأول وضمان سير المباراة نحوه ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وحوريا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاهلي وحوريا ظل المارد الأحمر يحاول من بعيد تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من الفريق الغيني.

انتهت مباراة الاهلي وحوريا بالتعادل السلبي، وستقام مباراة العودة بين الفريقين في مدينة القاهرة يوم السبت المقبل.

في حال تأهل المارد الأحمر بعد فوزه في مباراة الاهلي وحوريا المقبلة، فسيواجه الفائز من ناديي وفاق سطيف الجزائري أو الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.