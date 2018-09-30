مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد .. عبقرية سيميوني تُعمق جراح الخائن

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسعى المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد خلال مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد إلى تحقيق الفوز والثأر من الروخي بلانكوس خاصة بعد فوز أتليتكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي في الفترة الماضية على حساب ريال مدريد.

واعتمد المدرب دييغو سيميوني مدرب الأتليتكو خلال مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد على الأداء الدفاعي مع اللاعب على الهجمات المرتدة.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد أي محاولات هجومية خطيرة من قبل لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني من مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 14 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإسباني.

أما رصيد الأتليتكو فأصبح 12 نقطة في المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإسباني بعد التعادل في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد.

لم يتمكن الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي ريال مدريد من تسجيل أي أهداف في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، ليكون الديربي السادس له على التوالي في الدوري الإسباني، يعجز فيه عن تسجيل الأهداف.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، سيقابل ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني فريق ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل.

أما نادي الأتليتكو فيستقابل مع فريق ريال بيتيس في الجولة الثامنة من الليجا، بعد التعادل في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد.

وكان المدرب دييغو سيميوني أكد قبل انطلاق مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، أن النادي الملكي يعتمد وبقوة على تاريخه القوي من أجل تحقيق الانتصارات.