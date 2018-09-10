مباراة السعودية وبوليفيا .. الأخضر يُنهي الشوط الأول بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ومنتخب بوليفيا بتقدم الأخضر بهدفين لهدف، في مباراة ودية تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

بدأ الأخضر أول 15 دقيقة من الشوط الأول بضغط هجومي مميز على دفاعات المنتخب البوليفي، حيث أسفر عنه هدفان للأخضر عبر كل من يحيى الشهري في الدقيقة السادسة وسالم الدوسري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

بعد هدفي الأخضر هبط الأداء قليلًا مما أعطى الفرصة للمنتخب البوليفي للعودة في المباراة، وذلك من أجل تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول.

تمكن منتخب بوليفيا بعد ذلك من تسجيل الهدف الأول عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وسط سوء تفاهم بين الحارس محمد العويس ومدافعي الأخضر.

وكان منتخب بوليفيا قريبًا من تسجيل هدف التعادل الثاني وإنهاء الشوط الأول بالتعادل، لكن الحكم ماثيو لاهوز أطلق صافرة نهاية الشوط الأول معلنًا تقدم الأخضر.