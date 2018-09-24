مباراة النصر والتعاون .. النصراويون يُدمرون التعاون ويُحذرون الهلال

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر من تحقيق الفوز على حساب نادي التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون قاتل العالمي وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن دون جدوى في ظل صلابة دفاعية قوية من فريق التعاون.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر تألقه ونجح اللاعب عبدالرزاق حمد الله في تسجيل الهدف الوحيد للنصر في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 12 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقاسم صدارة الدوري مع جاره الهلال، بينما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز السابع.