مباراة الهلال والرائد .. جيسوس وبيسنيك يدفعان بالأوراق الرابحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان جورجي جيسوس وبيسنيك هاسي، عن تشكيل مباراة الهلال والرائد التي ستُقام، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والرائد اليوم، كالتالي؛ علي الحبسي، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، كارلوس إدورادو، سلمان الفرج، عمر خربين، عمر عبدالرحمن عموري وبافيتمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال والرائد كل من؛ عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، حسن كادش، مهند فلاته، محمد الشلهوب، عبدالله عطيف، جليمين ريفاس ومختار فلاتة.

فيما جاء تشكيل أصحاب الأرض في مباراة الهلال والرائد اليوم، كالتالي؛ عز الدين دوخة، يحيى المسلم، عبدالله الفهد، محمد العمري، عبدالله الشامخ، دانييل أمورا، سلطان الفرحان، سلطان السوادي، فرحان حساني، ياسين الغناسي وأحمد حمودان.

وعلى مقاعد أصحاب الأرض في مباراة الهلال والرائد اليوم، يجلس كل من؛ عبدالله الشمري، حسين الشويش، محمد عطوه، صالح الشخري، متعب المطلق، إسماعيل بانغورا، يحيى عتين، صقر عطيف، ورياض البراهيم.

وقبل مباراة الهلال والرائد اليوم، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تعادل الرائد إيجابيًّا أمام الاتفاق.