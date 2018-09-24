مباراة الهلال والفتح .. لدغة ريفاس تضع الزعيم في الصدارة مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018- 2019.

في الشوط الأول من المباراة ضغط فريق الفتح بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ومع ارتكاب المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا لخطأ قاتل، حصل الفتح على ركلة جزاء نفذها اللاعب عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد نادي الهلال وتمكن عبر الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدف التعادل للزعيم في الدقيقة الـ59 بطريقة جميلة.

بعدها بثلاث دقائق تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثاني للهلال بطريقة جميلة.

وفي ظل اعتقاد الجميع، أن الفتح في طريقه للخسارة، سجل النموذجي الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر اللاعب عبدالقادر الوسلاتي الثامنة والستين.

ثم تمكن نادي الهلال بعد ذلك من تسجيل الهدف الثالث عبر الفنزويلي جيليمن ريفاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة مميزة من النجم محمد الشلهوب.

أصبح رصيد الزعيم بعد الفوز في مباراة الهلال والفتح 12 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز العاشر.