مباراة تشيلسي ضد ليفربول .. الريدز يُعاقب فخر لندن بلدغة قاتلة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال مباراة تشيلسي ضد ليفربول والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، حاول نادي ليفربول الثأر من البلوز وتحقيق الفوز، وذلك بعد خسارته على يد تشيلسي وخروجه من بطولة الكاراباو في الأسبوع الماضي.

بدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد ليفربول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي البلوز، حيث تمكن النجم البلجيكي إدين هازارد من تسجيل الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب ماتيو كوفاسيتش.

وحاول الريدز خلال مباراة تشيلسي ضد ليفربول ، تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي تشيلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد ليفربول ظهر الريدز بأداء هجومي جيد ومُغاير، حيث تمكن اللاعب دانيل ستوريدج من تسجيل هدف التعادل للريدز في الدقيقة التسعين بطريقة جميلة، وسط غفلة من دفاعات نادي تشيلسي.

انتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 19 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

أما البلوز فأصبح يملك 17 نقطة في المركز الثالث بعد التعادل في مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

يذكر أن مباراة تشيلسي ضد ليفربول كانت أقيمت في الأسبوع الماضي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الأنيلد في مدينة ليفربول حيث فاز تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف.

تمكن البلجيكي هازارد من التسجيل خلال مباراتين متتاليتين في لقاء تشيلسي ضد ليفربول.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد ليفربول، سيواجه الريدز في الجولة الثامنة فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، بينما سيواجه تشيلسي فريق ساوثهامبتون.