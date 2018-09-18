مباراة سموحة ضد الزمالك .. الحظ يُنقذ الأبيض من لدغة القرش الأزرق

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة سموحة ضد الزمالك في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة سموحة ضد الزمالك أقيمت اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وخلال الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الزمالك، قاتل الفريقان وذلك من أجل تسجيل هدف السبق، ولكن دون فائدة، خاصة أن فقد الكرة كان السمة الغالبة للاعبي الفريقين في الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الزمالك والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة سموحة ضد الزمالك، كثف الفريق الأبيض هجماته حتى تمكن اللاعب يوسف أوباما من تسجيل الهدف الأول في مباراة سموحة ضد الزمالك بالدقيقة السبعين لصالح الفريق الأبيض.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة سموحة ضد الزمالك ستنتهي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، باغت اللاعب حسام حسن فريق الزمالك وسجل هدف التعادل لسموحة في الدقيقة السادسة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل فريق سموحة ضغطه حتى أتت له ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تصدى اللاعب ياسر إبراهيم ولكنها أُهدرت لتظل نتيجة مباراة سموحة ضد الزمالك هي التعادل الإيجابي بين الفريقين.

انتهت مباراة سموحة ضد الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليفقد الزمالك نقطتين ويبتعد عن المركز الأول في الدوري المصري.

أصبح رصيد الزمالك بعد التعادل في مباراة سموحة ضد الزمالك 14 نقطة، في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد سموحة عشر نقاط في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري المصري.

وقبل إقامة مباراة سموحة ضد الزمالك، كان نادي بيراميدز نجح في خطف صدارة الدوري المصري، وذلك بعد فوزه على نادي المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كينو.