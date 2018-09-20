مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس .. اليوفي فقد أميره رونالدو وقتل حظه السيئ

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز اليوفي بثنائية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الميستايا.

وسعى اليوفي خلال مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، إلى تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات من أجل كسب الثقة والروح المعنوية العالية في بطولة دوري الأبطال.

وخلال الشوط الأول من مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، تفاجأ جمهور اليوفي بطرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في دوري الأبطال.

لم يستسلم اليوفي ونجح اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش في هز الشباك وافتتاح النتيجة في مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس لصالح اليوفي في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس بتقدم البيانكونيري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، واصل البيانكونيري تألقه وضغطه الهجومي، حيث نجح اللاعب بيانيتش في تسجيل الهدف الثاني للبيانكو نيري من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة الحادية والخمسين.

وحاول الفريق الإسباني خلال مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، محاولة تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي يوفنتوس.

يتواجد اليوفي بعد نهاية مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس في المركز الثاني في مجموعته الأوروبية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي فاز بالأمس على نادي يونج بويز السويسري بثلاثية دون رد.

وبعد نهاية مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوفي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون ضد فريق يونج بويز السويسري في الثاني من أكتوبر المقبل.

بكى البرتغالي رونالدو بعد طرده في مباراة فالنسيا ضد يوفنتوس وخلال الشوط الأول.