مباراة مصر والنيجر .. أجيرّي يطرد خوفه وتمزيق الصورة السيئة هدف بارز

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول للفراعنة في كرة القدم مباراة مصر والنيجر، اليوم، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامتها في دولة الكاميرون.

ويذكر أن مباراة مصر والنيجر ستكون المباراة الأولى للمدرب المكسيكي خافيير أجيرّي، والذي تولى تدريب الفراعنة بعد رحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب الصورة السيئة والتي قدمها المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويسعى المدرب خافيير أجيرّي إلى تحقيق الفوز الأول له مع الفراعنة في مباراة مصر والنيجر من أجل تقديم أوراق اعتماده وبشكل جيد للجماهير المصرية.

وقبل إقامة مباراة مصر والنيجر، كان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا أمام منتخب تونس بهدف دون رد في مدينة رادس التونسية في مباراة أقيمت في شهر يونيو من عام 2017.

وتُقام مباراة مصر والنيجر اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

يذكر أن المنتخب المصري خسر المباريات الثلاث له في بطولة كأس العالم، حيث خسر أمام المنتخب الأوروغوياني بهدف دون رد وأمام المنتخب الروسي بثلاثية مقابل هدف وأمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف، حيث تُقام مباراة مصر والنيجر بعد مرور 3 أشهر على آخر مباراة دولية خاضها المنتخب المصري.

يتواجد اللاعب باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي للمرة الأولى في تشكيل منتخب الفراعنة في مباراة مصر والنيجر، وذلك بعد أن تم استدعاؤه من قبل المدرب خافيير أجيري.

يذكر أن مباراة مصر والنيجر تُقام على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية بحضور عدد قليل من الجماهير المصرية.

ويشارك المصري محمد صلاح في مباراة مصر والنيجر، حيث يتواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة، حيث يأمل في قيادة منتخب مصر لتحقيق الفوز الأول له في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

بعد مباراة مصر والنيجر، سيخوض المنتخب المصري الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا أمام منتخب سوازيلاند.