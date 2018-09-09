مباراة مصر والنيجر .. ست لدغات نارية للفراعنة وأجيرّي يرقص فرحًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر والنيجر- منذ قليل- في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالفوز بسداسية دون رد في أول مباراة يخوضها المدرب المكسيكي خافيير أجيري كمدير فني جديد للمنتخب المصري.

ضغط المنتخب المصري سريعًا وبقوة خلال الشوط الأول من مباراة مصر والنيجر، حيث أهدر اللاعب محمد صلاح هدفًا محققًا للفراعنة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

لم يهدأ المنتخب المصري هجوميًّا وظل يضغط بقوة حتى تمكن اللاعب مروان محسن من تسجيل الهدف الأول في مباراة مصر والنيجر في الدقيقة الثالثة عشرة بعد تمريرة جيدة من محمد صلاح.

صنع الفراعنة الكثير من الفرص الهجومية في مباراة مصر والنيجر، حتى تمكن اللاعب أيمن أشرف ظهير أيسر المنتخب المصري من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة بطريقة جميلة.

ضعف أداء الفريق الضيف، في مباراة مصر والنيجر مما أعطى الفرصة للمنتخب المصري لتسجيل الهدف الثالث عبر محمد صلاح في الدقيقة الثلاثين حيث سدد الكرة في شباك منتخب النيجر بعدما تصدى حارس المرمى لركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر والنيجر بتقدم المنتخب المصري بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر والنيجر، هبط الأداء الهجومي قليلًا للمنتخب المصري، مما أعطى الفرصة لمنتخب النيجر لتصويب بعض الكرات على شباك الحارس المصري محمد الشناوي.

تمكن المنتخب المصري بعد ذلك من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب صلاح محسن في الدقيقة الـ73 من عمر مباراة مصر والنيجر ليكون الهدف الدولي الأول له.

استمر مهرجان الأهداف في مباراة مصر والنيجر، حتى تمكن النجم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني الشخصي له والهدف الخامس للفراعنة في اللقاء بالدقيقة الخامسة والثمانين.

واختتم لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، محمد النني الهدف السادس للمنتخب المصري في مباراة مصر والنيجر عبر تصويبة مخادعة في الدقيقة التسعين من عمر اللقاء.

حقق الفراعنة الفوز الأول في عام 2018 بعد الفوز بسداسية في مباراة مصر والنيجر، كما نجح خافيير أجيرّي في أن يحقق الفوز الأول له كمدرب لمنتخب مصر في مباراته الرسمية الأولى.