مباراة يوفنتوس ضد نابولي .. اليوفي يُدمر عدوه اللدود بثلاثية ورونالدو يصوم تهديفيًّا

المواطن - محمد سمعه

دائمًا تُعد مباريات يوفنتوس ضد نابولي في الكرة الإيطالية بمثابة مباريات نارية؛ نظرًا لشدة التنافس بين الفريقين ولشدة العداء التاريخي بين جماهير الفريقين.

وكانت مباراة يوفنتوس ضد نابولي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم وانتهت بفوز البيانكونيري بثلاثية مقابل هدف.

وجعل الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش مهاجم اليوفي نفسه نجمًا لمباراة يوفنتوس ضد نابولي، حيث نجح في تسجيل ثنائية في شباك نادي الجنوب الإيطالي في الدقيقتين السادسة والعشرين والتاسعة والأربعين من عمر المباراة.

وعلى الرغم من تقدم نادي الجنوب الإيطالي بالهدف الأول في مباراة يوفنتوس ضد نابولي عبر نجم نابولي، البلجيكي درايس ميرتينس في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كما نجح المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي في تسجيل الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر مباراة يوفنتوس ضد نابولي بعد تمريرة مميزة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم ينجح رونالدو في أن يُسجل أي أهداف في مباراة يوفنتوس ضد نابولي ليصوم تهديفيًّا، ولكنه تألق وساهم في صنع هدفين من ثلاثة لنجوم يوفنتوس في المباراة.

وتتمتع مباريات يوفنتوس ضد نابولي بمتابعة شديدة وعداوة تاريخية بين جمهور الفريقين، خاصة أن جماهير نابولي تكره نادي يوفنتوس لسيطرته على البطولات في إيطاليا خلال آخر سبع سنوات.

وكان السلوفاكي مارك هامسيك نجم نابولي تحدث قبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم، وأكد أن تواجد رونالدو مع اليوفي يُصعب من المباراة، مضيفًا أن نابولي ارتكب خطأ كبيرًا في الموسم الماضي بتراخيه عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على اليوفي في تورينو.

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد نابولي بفوز اليوفي، يتواجد البيانكونيري في المركز الأول برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد نادي نابولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي اليوفي صاحب المركز الأول.