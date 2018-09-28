مباراتان في الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تواصل الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين.

ويستضيف الفيحاء نظيره القادسية، عند الساعة 6:30 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويُمني الفريق البرتقالي النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الأول، فيما يأمل الفريق القدساوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يحتل القادسية المركز التاسع برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة في مواجهة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، على استاد مدينة الملك عبد الله، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية وسط جمهوره، فيما يأمل الليوث مواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري خلال مباراة اليوم.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الرائد المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.