مبنى إثراء يتوشح بالأخضر.. قصة حضارة

المواطن - واس

يتوشّح مبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة، بسلسلة من لوحات تروي قصة الحضارة التي مرّت به المملكة العربية السعودية، ابتداءً من عهد الملك المؤسّس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – مرورًا بمراحل التطوّر والنماء التي تشهدها بلادنا الغالية؛ لصناعة جيلٍ واعدٍ يبني مستقبل الوطن.

وتأتي هذه اللفتة من أبرز التحف المعمارية في سماء مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، إحدى مبادرات أرامكو السعودية، تعزيزًا لوحدتنا وتحقيقًا لرؤيتنا الطموحة 2030 عبر هذه المناسبة التاريخية الوطنية.