متاجر النصر تُحقق أعلى مبيعات في التاريخ

المواطن - مروة نبيل

تشهد متاجر نادي النصر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا هذا الموسم، ويبدو أن تعاقد الإدارة مع العديد من اللاعبين الأجانب المميزين، كان له دور بارز في زيادة المبيعات.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر، عبدالله بن زنان، أن الإقبال الجماهيري كبير للغاية هذا الموسم، وقال: “في سابقة هي الأولى منذ افتتاح متاجر النصر المبيعات تحقق نسبة تُعد هي الأعلى بالتاريخ”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بالعالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جماهير النصر تثبت دائمًا أنها الرقم الصعب والمعنى الحقيقي للوفاء”.

واختتم عبدالله بن زنان تغريدته قائلًا: “نعتذر عن نفاد الدفعة الثانية مع العلم أن الدفعة الجديدة من الأطقم ومنتجات أخرى جديدة ستتوفر في ٢٠١٨/٩/١٠”.

وكانت إدارة نادي النصر، قد افتتحت متجر العالمي الجديد قبل انطلاق الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، حيث نفد 500 قميص خلال 5 دقائق فقط.

وتعاقد النصر هذا الموسم مع العديد من النجوم، ومنهم النيجيري أحمد موسي، الأسترالي براد جونز، المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين مرابط، البرازيليين بيتروس وجوليانو، والبيروفي كريستيان راموس، بجانب ثنائي الفيصلي حمد آل منصور وسلطان الغنام.