متحدث التحالف: الحوثيون أثبتوا عدم جديتهم في التفاوض

متحدث التحالف: الحوثيون أثبتوا عدم جديتهم في التفاوض

2018/09/06
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالي ادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن تعطيل مغادرتهم إلى جنيف من قبل التحالف لحضور المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المالكي في مداخلة مع قناة الإخبارية إن هناك عدم جدية من قبل الميليشيا الانقلابية للمشاركة في المفاوضات.
وكان وفد الحكومة الشرعية وصل أمس إلى جنيف فيما امتنع وفد الانقلابيين عن السفر بالرغم من حصول طائرتهم على تصريح بالإقلاع من مطار صنعاء.


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