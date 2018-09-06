متحدث التحالف: الحوثيون أثبتوا عدم جديتهم في التفاوض

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالي ادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن تعطيل مغادرتهم إلى جنيف من قبل التحالف لحضور المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المالكي في مداخلة مع قناة الإخبارية إن هناك عدم جدية من قبل الميليشيا الانقلابية للمشاركة في المفاوضات.

وكان وفد الحكومة الشرعية وصل أمس إلى جنيف فيما امتنع وفد الانقلابيين عن السفر بالرغم من حصول طائرتهم على تصريح بالإقلاع من مطار صنعاء.

فيديو | متحدث #التحالف: ادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن تعطيل مغادرتهم إلى #جنيف من قبل التحالف غير صحيح.. وهناك عدم جدية في المفاوضات

#الإخبارية pic.twitter.com/S2lBHkWjpe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 6, 2018