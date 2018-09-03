متحدث التحالف: الحوثيون يهددون الملاحة ويتاجرون في المخدرات مع ميليشيا حزب الله

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أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن الحوثيين يهددون الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ويتعاونون في تجارة المخدرات مع ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم في الرياض إن ميليشيات الحوثي أطلقت 185 صاروخًا باليستيًا منذ بدء العمليات العسكرية على الأراضي السعودية.

وأضاف المالكي أن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم في مختلف الجبهات على الأرض في اليمن لافتًا إلى أن التحالف يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لمرور سفن المساعدات.

وأشار المالكي إلى أن جميع المنافذ اليمنية تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية موضحًا أن التحالف يعمل على مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها.

وقال المالكي : نرفض التقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة.