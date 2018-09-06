متحدث الحرس الوطني يكشف ملابسات وفاة مدرب أمريكي وإصابة طيار سعودي

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري أن هناك نسبة خطأ واردة ومعروفة في المجال العسكري سواء في التمارين الجوية أو الرماية الحية.

وعن التفاصيل الجديدة بشأن حادث سقوط طائرة عمودية تقل مدربا أمريكيا وطيارا سعوديا في مهمة تدريبية، قال العمري إن التحقيقات واللجان تعمل بشكل كامل ومنظم لدقة النتيجة وإن هيئة طيران الحرس الوطني، والحمد لله، تعمل ساعات طيران طويلة أداها الزملاء وفيها نسبة الخطأ واردة.

وقدم العمري، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية التعازي لجميع منسوبي الحرس الوطني ولذوي المدرب الأمريكي بول ريد، حيث توفي خلال الحادث الذي وقع في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة صباح اليوم الخميس أثناء التدريب على الطائرة العمودية AH6I .

وبشأن حالة المتدرب ملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ، قال العمري إن حالته الصحية الآن طيبة ومستقرة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني إلى أن الطائرة العمودية كانت تقل المدرب الأمريكي والطيار آل الشيخ خلال تدريب معتاد في مطار خشم العان في الرياض ونقل الزميل هشام إلى المستشفى وما زالت لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.

متحدث #الحرس_الوطني: هناك نسبة خطأ واردة ومعروفة في المجال العسكري سواء في التمارين الجوية أو الرماية الحية #الإخبارية pic.twitter.com/kciildxtRw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 6, 2018