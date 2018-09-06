متظاهرون عراقيون يحرقون مقر عصائب أهل الحق ومنظمة بدر في البصرة

المواطن - بغداد

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون مكتب ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة البصرة مساء الخميس، والتي أتت ضمن سلسلة من عمليات إشعال النار بالمباني الحكومية والسياسية في المحافظة في الأيام الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن عددًا من المتظاهرين أحرقوا مكتب ميليشيا عصائب أهل الحق، إحدى فصائل الحشد الشعبي، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك ضمن تظاهرات كبيرة بمحافظة البصرة، تضمنت حرق عدة مبان حكومية، ومبنى مقر منظمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري.

وكان مصدر أمني قد أكد نشوب حريق جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي لم يتواجد به أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.

وأمس الأربعاء أقدم محتجون ملثمون على إحراق مبنى “مديريات” البصرة، بعد اضطرابات متواصلة شهدتها المدينة.

وتستمر الاحتجاجات وسط البصرة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية، فضلاً عن المطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية.