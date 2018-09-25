مجلس الوزراء يطرح 6 مشاريع للمياه والصرف الصحي على المستثمرين

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، على طرح 6 مشاريع للمياه والصرف الصحي على المستثمرين.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 23/ 39/ ت) وتاريخ 11/ 11/ 1439هـ.

والمشروعات هي: مشروع رابغ (المرحلة الثالثة) وسعتها التصميمية 600 ألف متر مكعب/ اليوم، وأيضًا مشروع الشقيق (المرحلة الثالثة) وسعتها التصميمية 380 ألف متر مكعب/ اليوم وزيادة السعة التصميمية حسب الطلب على المياه لتصل إلى 450 ألف متر مكعب/ اليوم.

وثالثًا مشروع الجبيل (المرحلة الثالثة) سعتها التصميمية 1.170.000متر مكعب/ اليوم و3000 ميجا وات، ورابعًا مشروع ينبع (المرحلة الرابعة) وسعتها التصميمية 450 ألف متر مكعب/ اليوم.

وأيضًا مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشمال الطائف بقدرة تصميمية 270 ألف متر مكعب/ اليوم، وأخيرًا مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بجدة (مطار 2) بقدرة تصميمية 500 ألف متر مكعب/ اليوم.