مجلس وزراء اليمن: المكاسب العسكرية تؤكد قرب استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي يهدد بلادنا

المواطن - واس

ثمّن مجلس الوزراء اليمني الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة ‏المملكة العربية السعودية، وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ‏ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، والتي قدمت من جل ذلك وفي سبيله، التضحيات ‏الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن والمنطقة.‏

وأشاد المجلس في اجتماع له في مدينة الرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بالتقدم الذي ‏أحرزته قوات الجيش الوطني، مسنودة من التحالف العربي في التقدم نحو معقل زعيم الميليشيا ‏المتمردة بمنطقة مران، ونحو مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، من أجل استعادة السيطرة ‏على المدينة، مشيرًا إلى أن تلك الانتصارات تأتي ضمن الدفاع عن عروبة اليمن وكرامة ‏أبنائه، وحماية أمن الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.‏

وقال مجلس الوزراء اليمني، إن تلك المكاسب العسكرية المحرزة، تؤكد أن هدف اليمنيين ‏وغايتهم قد اقترب تحقيقه، والمتمثل في استئصال أخطر مشروع إيراني توسعي، يهدد حاضر ‏ومستقبل اليمن وشعبها الرافض لاستخدام الطائفية والكهنوتية، والأفكار الإيرانية الدخيلة.‏

وأضاف أن إيران لن تتمكن بعد اليوم، وعبر مليشيات الحوثي الانقلابية، من هدم وتخريب ‏اليمن، لتنفيذ أوهام سادتهم الإمبراطورية التي عفى عليها الزمن، وإنه قد حان الوقت ليفيقوا ‏من أوهامهم وسرابهم الخادع.

وحث المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية على توحيد القيادة العسكرية تحت قيادة ‏الشرعية، وتصحيح الأخطاء من أجل التقدم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ‏بأسرع وقت ممكن.‏