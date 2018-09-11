محافظ العلا يكرم 3 شبان أنقذوا مواطناً من السيول الجارفة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_العلا

كرم محافظ العلا، أمس الاثنين، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني، مجموعة من الشباب الذين أنقذوا المواطن الذي احتجز بسيارته بسيول محافظة العلا وذلك يوم الخميس الموافق 26 / 12 / 1439 هـ.

جاء ذلك بعد تداول مقطع عملية الإنقاذ على نطاق واسع وهم طلال سليمان عياد الحويطي وبندر محمد صالح البلوي ونواف عطالله عتيق القرعوطي.

وأثنى المحافظ على موقفهم البطولي وجهدهم المتميز في إنقاذ المواطن واستشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقدم المكرمون شكرهم وتقديرهم لمحافظ العلا، ومدير الدفاع المدني، على اهتمامهما وتكريمهما لهم، منوهين بأن ما قاموا به من عمل يعد من صميم الواجب الذي حثّ عليه ديننا الحنيف، وعُرف به مجتمع المملكة العربية السعودية.