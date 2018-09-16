محافظ ساما: نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9 % ممكن بشرط

المواطن - الرياض

أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تبلغ 1.9% هذا العام كما توقعها صندوق النقد الدولي، قابل للتحقق إذا ظلت جميع المؤشرات دون تغيير، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتابع أسعار الفائدة العالمية، ومستعدة لكل التطورات التي قد تطرأ.

ونقلت CNBC العربية عن الخليفي قوله خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن بنكين إقليميين أو ثلاثة طلبوا تراخيص وبنكا محليا طلب رخصة رقمية.

من جهته قال أيمن بن محمد السياري وكيل محافظ مؤسسة النقد للاستثمار إن ساما ليس قلقة من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق لأنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة.

وأضاف”حقيقة أن الزيادة تدريجية هي مبعث ارتياح كبير لمؤسسة النقد العربي السعودي من أجل معالجة أي مشاكل قد تطرأ على نظام السيولة المحلية – وهو ما لم نشهده حتى الآن نظرا لوفرة السيولة، “لسنا قلقين.”

وأضاف السياري أن إصدارات الدين الشهرية بالعملة المحلية التي تطرحها الحكومة لا تضغط على السيولة.