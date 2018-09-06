محافظ محايل يناقش أسباب تأخر تنفيذ طريق الصوالحة

المواطن -احمدالشهري - محايل

قام محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بزيارة تفقدية لقرى وادي حموان التابع لمركز الصوالحة بحث خلالها احتياجات المركز من المشروعات التنموية.

وخلال الزيارة عقد محافظ محايل اجتماعاً مع رئيس مركز الصوالحة عمر بن مشبب حسان ومديري الإدارات الحكومية تم خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات التي تحتاجها قرى وادي حموان.

كما التقى بمشايخ ونواب القبائل والأهالي وتفقد أحوالهم وطالب بتوفير الخدمات المقدمة لهم بما يضمن لهم راحتهم ووجه بتذليل الصعوبات التي قد يواجهونها.

كما تفقد محافظ محايل المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق. وناقش معهم أسباب تأخر تنفيذ مشروع الطريق الذي يربط بين محافظة محايل ومركز الصوالحة.

وأوضح المحافظ أن هذه الجولة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الذي يحرص ويتابع كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته في كل مركز وبلدة وقرية وهجرة مشددا ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير تلك القرى.