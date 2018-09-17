محاكم الأحوال الشخصیة تستقبل 26 ألف امرأة خلال عام

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العدل إن 26 ألف امرأة استفدن من الخدمات التي تقدمها مكاتب المساندة النسائیة في محاكم الأحوال الشخصیة بعدة مناطق في المملكة خلال العام الماضي 1439.

وقدمت المكاتب للسیدات التي قامت بمراجعتها خدمات التعريف بصحائف الدعوى وكیفیة تحريرها، وكذلك مساندة المستفیدات ومساعدتهن بشرح الخدمات.

كما تمت توعية السيدات قانونیاً بقضايا الأحوال الشخصیة، وتعريفهن بآلیة الترافع والمطالبة بحقوقهن.

وجاءت إحصائیة الخدمات المقدمة للسیدات، لتشمل نحو 7 آلاف خدمة للسیدات من محكمة الأحوال الشخصیة بجدة، و4 آلاف و300 مستفیدة من الخدمات بالمدينة المنورة، وقرابة 7 آلاف مستفیدة من الخدمات بمكة، ونحو 5 آلاف و500 مستفیدة بالرياض.