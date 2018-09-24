محامي ترامب: إسقاط نظام الملالي مسألة وقت

المواطن - متابعة

أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي عزم إدارة دونالد ترامب، الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

ونقلت مصادر إعلامية عن جولياني قوله، في كلمة ألقاها السبت الماضي بنيويورك أمام أعضاء ومؤيدي “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”: “لا أعلم متى سنطيح بهم، وقد يحدث ذلك خلال أيام أو أشهر أو عدة سنوات، لكن ذلك سيحصل. لا بد من إسقاطهم، ومن الواضح أن الشعب الإيراني قد ضاق ذرعا بهم”.

وتابع مخاطبا الحكومة الإيرانية: “ينبغي لكم في الواقع أن تتخوفوا من الإطاحة بكم.. لن ننسى أنكم كنتم تخططون لارتكاب جريمة قتل على أراضينا”، وذلك في إشارة إلى تعرض اثنين من النشطاء الإيرانيين المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لمحاولة اغتيال من قبل الذين يعتبرهم القضاء الأمريكي عناصر في المخابرات الإيرانية.

ووصف جولياني الحكومة الإيرانية بأنها “مجموعة من المجرمين والقتلة والأشخاص الذين يدّعون أنهم رجال دين، لكن أيديهم ملطخة بكميات لا تتصور من الدم”.