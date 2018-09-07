محايل تغتسل بالأمطار الغزيرة والمدني يحذر من انزلاقات الصخور والصواعق

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل، اليوم الجمعة، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، شملت وسط المحافظة والأجزاء الشمالية وقرى آل فاهمة والنصب وترقش.

وحذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

ولفتت إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، وطالبت المديرية بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار، خاصة عند الرغبة في التمتع بمشاهدة الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.

وحثت المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.