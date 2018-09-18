محلل سباقات إماراتي: ميدان الهجن بالطائف ذو بنية تحتية مطورة ومتكاملة

المواطن - واس

أكد محلل سباقات الهجن الرياضية الإماراتي حمد الغفلي أن البنية التحتية لميدان محافظة الطائف للهجن حظيت بتطوير شامل على كل الأصعدة، الأمر الذي أسهم في رفع جماهير هذه الرياضة العريقة، بل والحرص على الحضور ومتابعتها سباقات الهجن عن قرب، ومكّن وسائل الإعلام من تسليط الضوء بشكل مباشر على هذه الرياضة العربية الأصيلة في جميع وسائله سواءً المقروء أو المشاهدة .

وأشار إلى الجاذبية التي تمتلكها محافظة الطائف خلال موسم الصيف من كل عام، بوصفها من المصائف المهمة ووجهة سياحية لاسيما لأبناء الخليج، ولكن هذا العام منحها هذا السباق أفضلية عما سبقه من أعوام، والذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، لافتاً الانتباه إلى النقلة النوعية التي حظي بها ميدان الهجن بالطائف مستضيف هذا الحدث الرياضي المهم، رغم أن تأسيسه كان في الثمانينات الميلادية، إلا أنه بات نقطة لتجمع ملاك الهجن في الخليج والوطن العربي.

وأعرب محلل سباقات الهجن الإماراتي حمد الغفلي عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على دعمهم غير المحدود لرياضة الهجن، مؤكداً أن المشهد العام لهذا الميدان يعد تغيير جذري، أعاد لسباقات الهجن مكانتها بفضل الدعم غير المحدود من ولاة أمرنا – حفظهم الله -.