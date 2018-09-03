محمد البريك .. المُفضل للاعبي الهلال

المواطن - مروة نبيل

تألق محمد البريك بشكل لافت في مباراة الهلال والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقاد الزعيم لتحقيق فوز هام في بداية مشواره.

وقدم محمد البريك أداءً مميزًا في مباراة الهلال والفيحاء، ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، وسددها محمد كنو بنجاح، ليقود الأزرق لحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة المحلية هذا الموسم.

وكان محمد البريك هو الخيار الأول للتمرير عندما تصل الكرة إلى لاعبي الهلال في مباراة الفيحاء، حيث مرر الرباعي أندريه كاريلو، كارلوس إدواردو، عمر عبد الرحمن عموري، وألبرتو بوتيا الكرة إليه 71 مرة خلال 90 دقيقة فقط.

وظهر محمد البريك بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، حيث قاده لتحقيق الفوز على الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ3 نقاط، خلف النصر المتصدر بنفس الرصيد.