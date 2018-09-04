محمد الربيعي .. تألق في أسياد جاكرتا فنال ثقة بيتزي

المواطن - مروة نبيل

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ضم حارس مرمى نادي الباطن والأخضر الأولمبي، محمد الربيعي إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في إطار تجهيزات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويملك اللاعب الواعد محمد الربيعي المقومات ليُصبح حارسًا دوليًا أساسيًا خلال السنوات القادمة، نظرًا لامتلاكه عوامل النجاح، خاصة أنه صغير السن؛ فهو من مواليد 14 أغسطس عام 1997، كما يمتاز بالطول الفارع، حيث يبلغ طوله 190 سنتيمترًا.

ولفت محمد الربيعي الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا مؤخرًا، في منافسات بطولة دورة الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”، حيث شارك كأساسي في أول مباراتين بدور المجموعات أمام إيران وميانمار.

ونجح محمد الربيعي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المباراتين، حيث انتهت مواجهة إيران بالتعادل السلبي، ولقاء ميانمار الذي حسمه الأخضر بثلاثية دون رد، وغاب عن مباراة كوريا الشمالية، التي خسرها الفريق الوطني بنتيجة 3/0.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 في أسياد جاكرتا 2018، كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط، ليعود محمد الربيعي لحماية عرين الأخضر أمام الصين، ويفوز الفريق الوطني برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويتأهل إلى دور الـ8.

وشارك محمد الربيعي في مباراة السعودية واليابان في دور الـ8 ببطولة دورة الألعاب الآسيوية 2018، والتي خسرها الأخضر بصعوبة بهدفين مقابل هدف.

وكان محمد الربيعي قد انضم إلى نادي الباطن بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.