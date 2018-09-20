محمد بن زايد في اليوم الوطني للمملكة: الإمارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد

محمد بن زايد في اليوم الوطني للمملكة: الإمارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد

2018/09/20
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

هنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 88.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية وحضور عالمي فاعل وبارز”.

وأضاف ولي عهد أبوظبي أن “الإمارات والسعودية نبض يسري في جسد واحد.. كل عام وهما معا أكثر أخوة وتقدما وقوة”.


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