محمد بن زايد: مسيرة الخير بقيادة الملك سلمان ستظل سندًا وقوة للعرب

المواطن - الطائف

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، مهنئًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا النجاح المتميز.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “سعدت بمشاركة أخي محمد بن سلمان حضور الحفل الختامي لـ(مهرجان ولي العهد للهجن) في محافظة الطائف.. أهنئه على هذا النجاح المتميز، وأبارك للفائزين في أشواطه الرئيسيّة. نجاح وحضور لافت، جسد وفاء أبناء المنطقة لتراث الآباء والأجداد الأصيل.. وحرصهم على تجذره وغرسه في الأجيال القادمة”.

وأضاف: “ونحن نتواجد على أرض المملكة نعبر ببالغ الاعتزاز عن سعادتنا وفرحتنا بمشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني الـ88.. واثقون بأن مسيرة الخير والإنجازات والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ستظل سندًا وذخرًا وقوة للعرب ونصرة لقضاياهم”.

وتشارك الإمارات احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ88 عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وسط اهتمام ومشاركة رسمية وشعبية.

ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، لتنتقل نحو الشراكة الإستراتيجية.