محمد بن سلمان يصل الكويت اليوم لترتيب أوضاع المنطقة

المواطن - الرياض

يصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الكويت، اليوم، في زيارة رسمية عنوانها الأخوية والتشاور.

ومن المقرر أن يجري ولي العهد خلال هذه الزيارة مباحثات رسمية مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ترتيب أوضاع المنطقة

زيارة ولي العهد تعزز الآمال العريضة لأهل الخليج والوطن العربي والإسلامي في بحث ومناقشة وترتيب أوضاع المنطقة وملفاتها المتعددة، وستكون العلاقات السعودية الكويتية في مقدمة الملفات التي سيتناولها الجانبان كما سيتم التطرق إلى العلاقة مع قطر وموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من نظام تميم خاصة في ظل الجهود المتواصلة التي يقوم بها أمير الكويت.

ترحيب مسبق

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعرب عن ترحيبه في بيان جلسته السابقة، قال فيه إن هذه الزیارة “تأتي في إطار الروابط الأخویة التاریخیة القائمة بین البلدین الشقیقین، وحرص قیادتیهما على التشاور المستمر حول مختلف القضایا والموضوعات، وسبل تدعیم التعاون المشترك في مختلف المجالات والمیادین”.

الخارجية الكويتية تتفاعل

ورحبت الخارجية بزيارة الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أنها تصب في مصلحة العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية، لافتاً إلى الزيارة فرصة تاريخية للبلدين لتداول أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والسعي لتطوير تلك العلاقة لمزيد من التماسك.

وتتطرق الزيارة إلى القضايا الثنائية وملفات المنطقة ذات الاهتمام المشترك”.

حفاوة إعلامية

وجندت وزارة الإعلام الكويتية كل ما تملكه من وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة لتغطية فعاليات هذه الزيارة التاريخية والتي تأتي في ظرف استثنائي تمر به دول المنطقة.

واحتلت زيارة ولي العهد إلى الكويت مساحات واسعة من عناوين الصحف الكويتية والمواقع الإخبارية الرسمية والخاصة لما لهذه الزيارة من أهمية.

الكويت تتزين

وقد تزينت شوارع الكويت بأعلام المملكة وأعلام الكويت استعداداً لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك تعبيراً عن الترحيب الشعبي والرسمي بهذه الزيارة الميمونة.

كما عبّر الكثيرون، رسميون وشعبيون، في الكويت عن تأكيدهم أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحظى بمكانة كبيرة في قلوبهم ووجدانهم ويثمنون زيارة سموه ولديهم كامل الثقة بأن نتائجها ستكون في صالح البلدين ومجلس التعاون والمنطقة وستعالج عدداً من الملفات التي تتطلب البحث والمناقشة بين قيادتي البلدين.