محمد بن فيصل: أنا وسامي بنكسر رؤوس الدنيا .. يالباقين انتبهوا من نار الهلال

محمد بن فيصل: أنا وسامي بنكسر رؤوس الدنيا .. يالباقين انتبهوا من نار الهلال

2018/09/17
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن تقديره لمجهودات الرئيس السابق للزعيم، سامي الجابر.

ونشر محمد بن فيصل فيديو له مع سامي الجابر حيث قال: أنا وأخوي سامي رئيسين لنادي الهلال، إحنا الاثنين عينين في رأس الهلال.

وأضاف محمد بن فيصل: انتبهوا يالباقين من نار الهلال، وإحنا الاثنين بنكسر رؤوس الدنيا، وأي إنجاز يُحسب له بالطبع، يالباقين انتبهوا وناموا.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعفى سامي الجابر من رئاسة الهلال، وأعلن عن تعيين الأمير محمد بن فيصل لرئاسة الزعيم في الموسم الحالي.

 


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