محمد بن فيصل للجماهير: مباراة الهلال والباطن بالمجان

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، أن دخول الجماهير لمباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام الباطن سيكون بالمجان.

وكتب الأمير محمد بن فيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تقديرًا للرقم الصعب.. الجمهور الهلالي الكبير.. سيكون الدخول بإذن الله لمباراة الباطن الخميس القادم (مجانًا)”.

وكان الأمير محمد بن فيصل قد أشاد بالحضور في مباراة الهلال والرائد، وقال: “ويبقى الجمهور الهلالي الرقم الصعب والنجم الأول، حضور مميز غير مستغرب لجمهور الزعيم في القصيم قابله نجومنا بالفوز وتحقيق نقاط اللقاء ألف مبروك الانتصار ونعدكم بالأفضل”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوزين متتالين في أولى جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على حساب الفيحاء بهدف دون رد، والرائد بثلاثية مقابل هدف.