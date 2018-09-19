محمد بن فيصل: نتواصل مع اتحاد القدم لتأجيل الدوري أثناء كأس آسيا

المواطن - طارق سعد

في مستهل اجتماع إدارته اليوم لأول مرة منذ تنصيبه رئيساً للهلال، تحدث الأمير محمد بن فيصل لوسائل الإعلام عن مباحثاته الجارية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تأجيل جولات الدوري أثناء إقامة كأس أُمم آسيا 2019 في الإمارات.

وشهد هذا الملف ضجة كبيرة خلال فترة التوقف الماضية، مما دفع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إلى تحويل هذا الملف للرئيس القادم للاتحاد .

يُذكر أن الاتحاد السعودي أصدر جدوله الأخير متمسكاً بقراره حول استمرارية جولات الدوري أثناء مشاركة المنتخب السعودي في كأس أُمم آسيا في الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.