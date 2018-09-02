محمد كنو يستعيد بريقه مع جيسوس

المواطن - مروة نبيل

خطف محمد كنو الأضواء إليه في مباراة الهلال والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليس لتسجيله هدف الفوز فقط، ولكن لتقديمه مستوى مميزا في اللقاء.

وسجل محمد كنو هدف مباراة الهلال والفيحاء الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها محمد البريك، ليمنح الزعيم أول ثلاث نقاط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وكان محمد كنو أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباراة، حيث قدم أداءً مميزًا في وسط الملعب، واتسم بالتوازن بين الدفاع والهجوم، وكان بمثابة حلقة الوصل بين جميع الخطوط، بالإضافة إلى ظهوره بشخصية قيادية.

وجاء تألق محمد كنو في مباراة الهلال والفيحاء، استمرارًا لمستواه المميز الذي قدمه في لقاء السوبر السعودي أمام الاتحاد، ما يدل على الثقة الكبيرة الذي حصل عليها من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وعانى محمد كنو من تذبذب المستوى وعدم المشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي الماضي، ولكنه استعاد بريقه هذا الموسم مع جورجي جيسوس، حيث ظهر بشكل أفضل سواء من الناحية الفنية أو البدنية.