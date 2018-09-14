محمود ياسين على خطى زوجته يعتزل التمثيل

المواطن - القاهرة

أعلنت الممثلة والإعلامية رانيا محمود ياسين أن والدها اعتزل التمثيل نهائيًا لظروف صحية خاصة تمر به، مكتفيًا بما قدمه من أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن رانيا محمود ياسين أن والدها لن يقوى على العمل مجددًا بسبب ظروفه الصحية، لاسيما أن التمثيل يتطلب مجهوداً يفوق طاقته وصحته في الوقت الحالي، مؤكدة اقتناع والدها والأسرة بالقرار.

والمعروف أن محمود ياسين ممثل مصري من مواليد 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد الساحلية وله بصمة واضحة في السينما والتلفزيون في مصر.

بعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديداً كلية الحقوق، وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل بداخله وخصوصاً في المسرح القومي، لذلك تقدم بعد تخرجه مباشرة لمسابقة في المسرح القومي وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث.

تخرج محمود ياسين في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 وكان قد التحق بالمسرح القومي قبلها بعام، ورفض الوظيفة الحكومية وتمسك بحلمه في التمثيل.

يمتلك محمود ياسين تاريخاً طويلاً من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.