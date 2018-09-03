مخالفة وتغريم يمني يبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر بعرعر

المواطن - عرعر

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، حكمًا بمخالفة نظام البيانات التجارية لمنشأة مملوكة ليمني يعمل في تجارة المكسرات والبن والتوابل والعطارة.

وأوضحت التجارة أن المخالفة هي حيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بقصد التجارة، فيما تم معاقبة المنشأة بغرامة مالية ونشر الحكم في حصيفة محلية على نفقة المخالف.

وحمل الحكم رقم 39370367 من المحكمة الجزائية في عرعر.

وقبل أيام، حصلت وزارة التجارة والاستثمار على شهادة الالتزام بالتميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية للجودة EFQM بعد 6 أشهر من تقييم وتحليل أعمالها وخدماتها للمستفيدين.

وحققت التجارة ذلك بسبب تطوير خدماتها وتمكين العمل المؤسسي وإطلاق العديد من المبادرات والخطط التطويرية الداعمة لإستراتيجيتها وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في المملكة عالميًّا.