مختار فلاتة يورط الهلال

المواطن - مروة نبيل

وضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مختار فلاتة، الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، في ورطة قبل مباراة الشباب العمُاني، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وأعلن نادي الهلال عن غياب مختار فلاتة عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ما يُصعب من إمكانية مشاركته في مباراة الشباب العُماني.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يُجهز مختار فلاتة لقيادة هجوم الهلال أمام الشباب العُماني، بعد تعرض السوري عمر خربين لإصابة، وعدم تسجيل الثنائي بافيتمبي جوميز وجيلمين ريفاس في قائمة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العُماني نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد السيب في العاصمة مسقط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.