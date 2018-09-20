مدارس الرياض تحتفي بأبناء الشهداء في اليوم الوطني 88

المواطن - الرياض

احتفلت مدارس الرياض للبنين والبنات بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، بحضور الدكتور علي القرني مدير مكتب التربية لدول الخليج العربي وأعضاء مجلس إدارة مدارس الرياض وعدد من القيادات التعليمية في إدارة التعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس.

وتَضَمّن الحفل عدداً من الفعاليات؛ (مسيرة الوطن) لجميع منسوبي المدارس ثم برنامج الحفل المسرحي الذي بدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم كلمة لمدير عام المدارس، وقصيدة شعرية، وبعد ذلك تم تكريم أبطال الحد الجنوبي وأبناء الشهداء، وتقديم الهدايا التذكارية للطلاب المشاركين في” بطولة وطن ” ومسابقة أفضل قصيدة وأفضل رياضي ثم تكريم عدد الشخصيات الوطنية التي خدمت المملكة على مر العصور، وختم البرنامج بالعرضة الوطنية السعودية أداها طلاب المدارس.

وأوضح مدير عام مدارس الرياض عبد الرحمن الغفيلي، أن أسرة مدارس الرياض سعيدة بالاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن؛ وفي مثل هذا اليوم وقبل ثمان وثمانين عاما كانت الخطوة الأولى لتأسيس دولة الحزم والعزم واليوم نحن نحتفل بما تحقق من منجزات وطنية كانت نتيجة لحكمة القادة وولاء الإنسان السعودي مما جعل بلادنا رمزاً للنمو والتقدم السريع.

وأضاف: للتعليم في كل مكان دور بارز في ترسيخ حب الوطن وغرس الولاء وتعميق الانتماء؛ لا سيما إذا كانت أسسه ودوافعه تنبع من عقيدة صحيحة ورؤية واضحة، وتابع أن مدارس الرياض تفخر بالخدمة التعليمية النموذجية التي تقدّمها لأبناء وبنات الوطن، وأيضاً نفخر بالمبادرات الوطنية والاجتماعية.

وفي الختام؛ رفع مدير عام مدارس الرياض التهنئة والعرفان لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي الكريم، ولأسرة المدارس كافة من أولياء الأمور والمنسوبين والطلاب والطالبات، سائل المولي عز وجل أن يديم على المملكة عزها ورفعتها أمنها، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة ونحن ووطننا الغالي في أمن وأمان ورخاء وازدهار.