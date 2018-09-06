مدافع الشباب يعوض هوساوي في الأخضر

المواطن - مروة نبيل

استدعى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدافع نادي الشباب لفئة الأولمبي، عبد العزيز هارون، إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المُقام حاليًا في الرياض.

وجاء قرار استدعاء مدافع نادي الشباب، عبد العزيز هارون، إلى معسكر الأخضر في الرياض، بسبب عدم جاهزية النجم معتز هوساوي، الذي سيواصل تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ومن المُقرر أن يُشارك المدافع الشاب عبد العزيز هارون، في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الخميس، من أجل إكمال التقسيمة الرئيسية.

ويُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكر إعداد في الرياض، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويسعى بيتزي لتجربة العديد من اللاعبين وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لمنح الأخضر دفعة معنوية.